Требуется переверстать виджет бронирования + его немного доработать. Пример виджета вот здесь: goo.gl/IKoLF8 Сейчас он сделан на основе Bootstrap 3, из-за чего тянет огромный бутстраповский css и js + из-за этого ...
Заделать дырки на Yii
Тематика авиабилеты.
Надо исправить:
- Не корректно работает показ рейсов.
- Если рейс отсутствует, то тоже выдает ошибку
- Не корректно отображает и работает на телефонах и таблетках
- Надо переделать отчет клиенту
Надо сделать:
- Если рейса нету, то должно находить +/- 3 дня. В зависимости что первое будет.
Предоставлю полное описание как работает запрос/ответ для авиабилетов. JSON формат
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