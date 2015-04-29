Заделать дырки на Yii

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Закрыт5 заявок155 просмотров

Тематика авиабилеты.

Надо исправить:

- Не корректно работает показ рейсов.

- Если рейс отсутствует, то тоже выдает ошибку

- Не корректно отображает и работает на телефонах и таблетках

- Надо переделать отчет клиенту

Надо сделать:

- Если рейса нету, то должно находить +/- 3 дня. В зависимости что первое будет.

Предоставлю полное описание как работает запрос/ответ для авиабилетов. JSON формат

Yii
10 лет назад
alexbold313
41 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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