Необходимо внести доработки в сайт Bitrix

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки142 просмотра

1) Необходимо удалить несколько слов из шаблона главной

2) Настроить работу title

250р за все, если понравитесь будем с вами работать и дальше.

10 лет назад
Astoniaco
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров