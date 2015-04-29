Есть готовый поиск по товарам. Требуется усовершенствовать вывод результатов поиска. Сделать более релатативную сортировку результатов. Посмотреть на сам поиск можно на Qugo.by Приветствуется дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Вопросы в личку С удовольствием ...
Необходимо внести доработки в сайт Bitrix
1) Необходимо удалить несколько слов из шаблона главной
2) Настроить работу title
250р за все, если понравитесь будем с вами работать и дальше.
Заявки фрилансеров
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