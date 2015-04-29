Разработчик JavaScript

Для работы над веб-проектами, в том числе онлайн игрой, нашей команде необходим специалист со знаниями javascript и принципами построения клиентской части

на основе Backbone и RequireJs.

Серверная часть проекта реализована на NodeJS. База данных – MySql.

Минимальные требования:

- Опыт front-end и web-разработки

- Понимание принципов работы клиент-серверных приложений

- Способность работать с чужим кодом

- Опыт удаленной работы в команде

Желательно :

- Понимать как работает серверный javascript

- Уметь писать хранимые процедуры

- Знать, что такое Grunt и как его использовать

- Иметь опыт работы с системами контроля версий (GIT)

- Уметь настраивать рабочую среду в Linux

Если какого-то пункта вам не хватает, то поможем разобраться.

Нам потребуется увидеть ваше резюме, в котором просим указать значимые для вас проекты

с временной привязкой и указанием поставленной перед вами задачи.

Если есть примеры кода, то присылайте его или ссылки на него.

Также просим написать пару слов о себе и указать ваш логин в skype.