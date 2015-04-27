Скрипт для воспроизведения youtube + vast

Требуется написать уникальный скрипт для интернет проекта (можно и для вордпресс). Скрипт должен принимать оплату и открывать дополнительный элементы интерфейса. Пишется такой скрипт для сайта конкурсов и будет применяться он в одном из конкурсов (принимать ...