Скрипт для воспроизведения youtube + vast

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Закрыт1 заявка133 просмотра

Необходимо написать скрипт, добавляющий видео плеер на страницу.

На вход:

1. VAST ссылка с проставленными параметрами: http://an.yandex.ru/meta/143346?imp-id=1&charset=UTF-8&target-ref={referer}&page-ref={rereferer}&rnd={random}, все параметры URL encoded.

2. Ссылка на youtube видео.

На выходе:

Что-то вроде этого: http://www.casedasole.it/video/YT.html, но с VAST рекламой.

Если есть сложности в связке vast- youtube, то пишите.

10 лет назад
newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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