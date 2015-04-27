Верстка и натяжка магазина на CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Будет предоставлен дизайн в psd-формате.

Макеты здесь - https://yadi.sk/d/Y0FYcn0sgK3oA

Возможно кое-что будет нестандарное для джумлы, придется дописывать.

Общие требования к верстке:

1) семантическая верстка;

2) поддерживаемые браузеры: IE 7, Firefox, Opera, Chrome, Safari.

Верстка резинова, блочная, валидная, кроссбраузерная.

Интересует цена и сроки. Оплата в рублях.

Joomla
10 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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