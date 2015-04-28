Разработка web-сервиса

Проект будет состоят из 2 частей:

1) веб сервис

2) мобильное приложение, работающее с этим сервисом. Мобильным приложением будет заниматься другой программист.

Сейчас интересует первая часть – она для вас.

В mock-ups.pdf прототип веб части, которую нужно реализовать на Bootstrap3.

Во втором файле краткое ТЗ. Ваша часть только по веб.

Доп. описание от клиента в txt файле.

Реализовать можно на Yii.

Ув. фрилансеры, хотелось бы сразу увидеть от вас 2 цены (c API для мобильного приложения и без) и оценку по времени.