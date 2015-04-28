Задача разработать загрузку xml данных на сайт работающий на платформе yii2 framework. Загрузка должна производится через личный кабинет пользователя и отображаться на сайте в публичной части после одобрения. Тип данных ( название товара, описание ...
Доработки сайта
Добрый день. Нужно доработать для сайта denta.uz несколько вещей.
1. нужно в поиск добавить страны: Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина
2. разобраться с базой данных - так как при внесении через админку районов или станций метро происходят глюки изза того что данная запись уже есть в базе
3. добавить капчу в момент добавления клиники.
4. добавить возможность клинике выбрать себя на карте яндекс при добавлении
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