Доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Добрый день. Нужно доработать для сайта denta.uz несколько вещей.

1. нужно в поиск добавить страны: Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина

2. разобраться с базой данных - так как при внесении через админку районов или станций метро происходят глюки изза того что данная запись уже есть в базе

3. добавить капчу в момент добавления клиники.

4. добавить возможность клинике выбрать себя на карте яндекс при добавлении

10 лет назад
LinoVauz
43 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров