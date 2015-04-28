Доработки сайта

Добрый день. Нужно доработать для сайта denta.uz несколько вещей.

1. нужно в поиск добавить страны: Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина

2. разобраться с базой данных - так как при внесении через админку районов или станций метро происходят глюки изза того что данная запись уже есть в базе

3. добавить капчу в момент добавления клиники.

4. добавить возможность клинике выбрать себя на карте яндекс при добавлении