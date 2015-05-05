Нужно доработать сайт что нужно: 1.В каталоге сайтов (http://webrega.ru/catalog) и статей (http://webrega.ru/art_catalog) при добавлении сайтов или статей добавить поле ключевые слова или метки чтоб они были активные при нажатии на ключевое слово ...
Парсер раздела с сайта объявлений
Необходимо написать парсер объявлений на уже действующий сайт. Более подробное ТЗ лежит здесь https://yadi.sk/d/073iO90ugJ4bg. Указывайте цену, сроки и портфолио. Предпочтение отдам ответственному программисту, указывайте портфолио по парсерам.
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