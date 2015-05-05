Парсер раздела с сайта объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Необходимо написать парсер объявлений на уже действующий сайт. Более подробное ТЗ лежит здесь https://yadi.sk/d/073iO90ugJ4bg. Указывайте цену, сроки и портфолио. Предпочтение отдам ответственному программисту, указывайте портфолио по парсерам.

10 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Просто отличный исполнитель, и не только потому, что в части технической реализации было все сделано, а то что адекватно относится к замечаниям и просьбам о правках. Борис, большое спасибо за парсер, я доволен!
Рекомендую, отличный заказчик. Четкая постановка задачи, моментальная оплата, всегда на связи.

Заявки фрилансеров

Firimar
Борис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад