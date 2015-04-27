Нужно устранить проблему. На сайте имеются 2 формы, при заполнении все письма приходят в спам.
Личный кабинет клиента на Joomla3
Необходимо разработать личный кабинет клиента для сайта на Joomla 3. Сайт посвящен клининговой компании. Смысл в том, что на сайте есть отдельная страница "кабинет клиента". на странице описание и место для логина и пароля. Вбивая свои логин и пароль, который выдается клиенту клининговой компанией, клиент попадает в небольшой личный кабинет. Слева снизу вверх идут "паровозиком" сменяющиеся фотографии разных видов клининга и техники, посередине форма обратной связи. Справа фотоотчеты по объекту этого клиента в формате pdf, который загружает менеджер, а клиент может просматривать.
Внизу обязательно контактные данные менеджера объекта, чтобы клиент знал, кто у него менеджер. А также прикрепленный файл-презентация о компании.
В заявках жду обязательно! стоимость и ссылку на портфолио
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