Личный кабинет клиента на Joomla3

Необходимо разработать личный кабинет клиента для сайта на Joomla 3. Сайт посвящен клининговой компании. Смысл в том, что на сайте есть отдельная страница "кабинет клиента". на странице описание и место для логина и пароля. Вбивая свои логин и пароль, который выдается клиенту клининговой компанией, клиент попадает в небольшой личный кабинет. Слева снизу вверх идут "паровозиком" сменяющиеся фотографии разных видов клининга и техники, посередине форма обратной связи. Справа фотоотчеты по объекту этого клиента в формате pdf, который загружает менеджер, а клиент может просматривать.

Внизу обязательно контактные данные менеджера объекта, чтобы клиент знал, кто у него менеджер. А также прикрепленный файл-презентация о компании.

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