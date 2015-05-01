Сделать 2 рабочий формы обратной связи! html форм есть!

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Завершен3 заявки133 просмотра

Сделать 2 рабочий формы обратной связи! вот скрины форм обратной связи вот 1) http://postimg.org/image/hhi6rw1mv/

2) http://joxi.ru/gkrDLawT45exrp формы все сверстанные уже есть в html!

HTML
10 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$20
2 дня
1)Скорость работы 2)Адекватность 3)Процесс Работы очень приятен во всех отношениях. Рекомендую однозначно!
Чётко поставленное ТЗ. Адекватный заказчик. Рекомендую.

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airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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