Установлен WP, развернут WooCommerce, для совмещения "корзины", "формы заказа" и списка товаров использую плагин One Page Checkout, тоже от WooCommerce. Вся документация тут: http://docs.woothemes.com/document/woocommerce-checkout-add-ons/ Как это выглядит сейчас: http://goo.gl/c6VciP ...
JS автоматическое нажатие кнопки поиск
Нужно добавить в код страницы js, который атоматически нажмет кнопку поиска на странице http://doc-market.com/search/organizacionno-pravovye-formy-predprijatij/
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