Отправка формы на почту без перезагрузки страницы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок137 просмотров

Требуется прикрутить скрипт отправки формы на почту (на несколько адресов) без перезагрузки страницы.

Сейчас форма работает на php, http://kupe66.ru/index.php?page=zakaz

Необходимо сделать так же, как на сайте kupe196.ru:

Проверка на заполнение, выдача окна с ошибкой или с сообщением об успешной отправке заявки.

Скрипт будет использоваться также и для отправки других форм с этого сайта (например, обратный звонок)

PHP
10 лет назад
Helpery
44 года
21 год в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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