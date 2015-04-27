Требуется грамотный PHP программист для разработки: 1. Модуля обмена информацией с 1С (выгрузка в Бухгалтерию) 2. Модуль управления тарифами и прайсом из 1С 3. Разработка модуля заказов услуг с сайта компании. ...
Отправка формы на почту без перезагрузки страницы
Требуется прикрутить скрипт отправки формы на почту (на несколько адресов) без перезагрузки страницы.
Сейчас форма работает на php, http://kupe66.ru/index.php?page=zakaz
Необходимо сделать так же, как на сайте kupe196.ru:
Проверка на заполнение, выдача окна с ошибкой или с сообщением об успешной отправке заявки.
Скрипт будет использоваться также и для отправки других форм с этого сайта (например, обратный звонок)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
На сайте http://swingersclubslist.org/ (осторожно, взрослая тематика) добавить ещё один раздел, похожий на тот, что сейчас называется "Swingers clubs in". Отличие раздела — то, что в нём будет не каталог клубов, а список ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Разработать систему аутентификации для входа в закрытую часть сайта по логину и паролю, которые уже имеются в таблице MySQL. Предлагайте свои сроки и стоимость. Приветствуются примеры такой работы. Подробнее задание описано на странице http://astrohit.com/tz/tz_22.htmlЗавершен10 лет назад
chiptun точка msk.ru / audi Нужно доработать менюшку когда нажимаешь цена ремонта srs он должен перемещать вниз и открывать чиптюнинг, так и все четыре раздела.Завершен10 лет назад
- $10
Приветствую! Нужен web интерфейс для крона. Что то наподобие как во вложении... Когда стоят галочки то выполнять первую команду, когда не стоят, то вторую (команды потом напишу-это обычная ссылка) Указывайте Вашу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен парс сайта. Желательно если парс уже реализован. Так как парс нужен срочно и нет времени делать парс с нуля, учитывая множество "подводных камней" и настроек. Парс должен собирать информацию в бд - без ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо подключить шлюз к сайту.Есть документация и доступ к тестовой площадке. Сайт на Drupal7. Оплата WMZ WMR. Подключить нужно за 2 дня! Опыт обязателен в подобных проектах!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести изменения в функционале и вёрстке сайта. Список и все подробности дам исполнителю. Сайт сделан на основе Joomla,но по сути можно сказать что это самописный сайт, т.к. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужны правки для сайта: http://www.ik-energy.ru/ CMS: ModX. Один программист взялся, но в итоге отказался так как не сильно знаком с этой системой. В ответе ...Завершен10 лет назад
Надо отпраыить письмо п базе 5000 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен. Проыерка валидности базы. Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальнфе ценыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад