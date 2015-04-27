Отправка формы на почту без перезагрузки страницы

Требуется прикрутить скрипт отправки формы на почту (на несколько адресов) без перезагрузки страницы.

Сейчас форма работает на php, http://kupe66.ru/index.php?page=zakaz

Необходимо сделать так же, как на сайте kupe196.ru:

Проверка на заполнение, выдача окна с ошибкой или с сообщением об успешной отправке заявки.

Скрипт будет использоваться также и для отправки других форм с этого сайта (например, обратный звонок)