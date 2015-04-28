Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart
WHMCS (доработка функционала)
Требуется грамотный PHP программист для разработки:
1. Модуля обмена информацией с 1С (выгрузка в Бухгалтерию)
2. Модуль управления тарифами и прайсом из 1С
3. Разработка модуля заказов услуг с сайта компании.
Сроки исполнения:
п.1 до 31 мая
п.2. планомерно с п.1
п.3. 15-20 мая.
(Повторное открытие)
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