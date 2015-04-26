Virtue mart

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Закрыт7 заявок202 просмотра

Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart

10 лет назад
Bronerny
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров