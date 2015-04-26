Необходимо отсюда http://bit.ly/1z87A0n (при выбранных опциях "новые" и "поиск инвестиций") для каждого проекта спарсить следующую информацию (если какое-то поле у проекта не заполнено - оставляем пустым): 1. название проекта 2. страна, город ...
Virtue mart
Необходимо внедрить в корзину кнопки + и - для добавления и уменьшения количества товара. Сейчас сделано по уродски. Ссылка на корзину сайта http://opt.centrisol.ru/index.php/cart
Заявки фрилансеров
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