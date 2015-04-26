Уважаемы Фрилансеры! Для специалистов Joomla Необходимо произвести изменения и доработки на сайте в соответствии с тех заданием (Прилагается) Задание не сложное – на несколько часов – но СРОЧНОЕ Обращаю Ваше внимание что ...
Нужна помощь с atlassian bamboo
Нам нужно засетапить atlassian bamboo план билда.
Нужен человек с опытом работы с bamboo
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