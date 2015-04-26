Нужна помощь с atlassian bamboo

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Закрытнет заявок104 просмотра

Нам нужно засетапить atlassian bamboo план билда.

Нужен человек с опытом работы с bamboo

10 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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