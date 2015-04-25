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Реализовать поиск по рецептам/продуктам на Sphinx и php
Необходимо написать php класс FoodSearch (в виде composer package) реализующий функционал различных видов поиска по продуктам/рецептам.
Разработку выполнять в git репозитарии https://github.com/YadrovSergey/FoodSearch
Также в этот репозитарий положить конфиг настроек sphinx (его необходимо обсудить совместно).
Используем: Sphinx 2.1, SphinxQL, RT index.
Разработку и тестирование производить на виртуальной машине «1C-Битрикс: Виртуальная машина 5.1» ( http://www.1c-bitrix.ru/download/vmbitrix.php )!
На ней установлен php, Sphinx. Т.е. все, что нужно для реализации данной задачи. Скачать ее можно здесь http://repos.1c-bitrix.ru/vm/VMBitrix5.1.2-vmware.zip
Поиск будет осуществляться по двум базам продуктов:
1. Общая база продуктов и рецептов. id_source = 0
2. База продуктов и рецептов пользователей. id_source = 1
Тестовые данные будут предоставлены. Общая база порядка 7000 наименований, база пользователей – 300 000 (она постояно растет).
При необходимости формат тестовых данных может быть изменен, для целей удобства реализации функций поиска.
Функции заполнения Sphinx данными.
->addFood($nIdSource, $arFields) – добавляет в заданную базу продукт. Если продукт уже существует в базе, то будет обновлен.
$nIdSource – в какую базу будет добавляться продукт. 0 – Общая база, 1 – база пользователей.
$arFields – ассоциативный массив полей для добавления в поиск.
Пример полей можно увидеть в файлах с тестовыми данными.
->deleteFood($nIdSource, $nId) – удаляет продукт из соответствующей базы.
->loadFromFile($nIdSource, $sPathToFile) – заполняет Sphinx тестовыми данными из предоставленных файлов. Будет использоваться в основном для тестирование поиска.
Общие замечания
Все функции должны быть chainable.
Вначале вызываем функции установки фильтра, сортировок, группировки, а затем функции поиска.
Например, $foodSearch->filterSource(0)->filterTypeOfFo od(0)->limit(50)->search("яблоко")
Формат результата поиска – ассоциативный массив.
array(
array(* все поля данных),
...
);
Функции установки фильтра.
->filterAccount($nIdAccount) – устанавливает фильтр по полю "id_account"
->limit($nRowCount, $nOffset = 0) – устанавливаем лимит выборки.
->filterSource($nIdSource) – устанавливает индекс, по которому будет осуществляться поиск. 0 – Общая база, 1 – база пользователей. Если не установлен, то поиск будет идти по общей базе и базе пользователей. Данная функция влияет на From.
->filterPublished($nIsPubleshed) – фильтр по полю is_published.
->filterGroupId($GroupId) – фильтр по полю group_id. Может быть задан в виде массива.
->filterGroupName($GroupName) – фильтр по полю group. Может быть задан в виде массива.
->filterNutrients($arNutrients) – фильтр по полю nutrients. Где nutrients содержит JSON данные.
$arNutrients- это ассоциативный массив, который содержит ids nutrients для фильтрации.
Например:
array(
"1"=> array("from"=>100)
"4"=> array("to"=>100)
"5"=> array("from"=>1, "to"=>200)
);
В итоге будет фильтр: ingredients.1 > 100 and ingredients.4 filterSourceOfComposition($nSourceOfCompos ition) – фильтр по полю source_of_composition. Может быть задан в виде массива.
->filterTypeOfFood($nTypeOfFood) – фильтр по полю type_of_food.
Функции группировки.
->groupByGroupName() – группировка по полю group.
->groupByGroupId() – группировка по полю group_id.
Вопрос. Можно ли дополнительно сортировать группы в результате?
Функции сортировки.
->sortBy($sColName, $SortType="DESC") – устанавливаем сортировку по полю. Может быть вызвана несколько раз, в этом случае будет сортировка будет по нескольким полям.
Функции поиска.
->search($sQuery = "") – поиск продуктов по строке.
$sQuery – строка поиска. Может быть вида "Яблоко", "Яблоко салат", "Ябл".
Поиск осуществляется по полю "name".
Поиск с учетом морфологии. Например, "Яблоко" должно найти "Яблоки".
Может быть задано слово не полностью, а только его начало. Минимально 3 символа. Например, "ябл", "карто"
Чем ближе искомая фраза к началу, тем выше результат в поиске. Например, есть "Яблоки салат" и "салат из яблок". Выше должна быть первая строка.
На результат поиска не должно влиять количество вхождений искомой фразы в поле "name".
Если $sQuery задано в виде пустой строки, то значит мы хотим найти все продукты удовлетворяющие заданным фильтрам.
Например, $foodSearch->filterSource(0)->filterTypeOfFo od(0)->limit(50)->search("яблоко") ,
$foodSearch->filterNutrients(array("1" => array("from"=>100)))->limit(50)-> search()
->searchInIngredients($arIngredients) – поиск рецептов по ингредиентам. Т.е. ищем рецепты, в составе которых есть заданные ингредиенты
$arIngredients – массив ингредиентов, который должен содержать рецепт. Например, array("яблоки", "огурец")
Поиск осуществляется по полю "ingredients".
Поиск с учетом морфологии.
Например, $foodSearch->filterTypeOfFood(1)->sortBy(" rating","DESC")->limit(50)-> filterPublished(1)->searchInIngredients(array ("яблоки", "огурец"))
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