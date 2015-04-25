Регистрация завершена процентов на 50, прошу помощи, так как самому некогда.
Сделать для сайта калькулятор
Необходимо сделать для сайта что то вроде калькулятора - несколько двигающихся бегунков на которых посетитель двигает-выбирает значения составляющих формулы, а под ними текст на один абзац куда в изначальный текстовый шаблон подставляются результаты вычислений на основе выбранных на бегунках значений.
Под этим текстом должна быть форма (пара текстовых полей, выпадающий список, несколько чек-боксов) и кнопка "отправить" по нажатию на которую на мой емейл отправляется как то что введено в форму, так и то что выбрано выше на бегунках.
Да, если это важно - это все потом должно без особого труда вмонтироваться на страницу сайта на WordPress.
Добавление: Вот нашел пример подобной функциональности - http://www.zaim-express.ru/
У шкал бегунка есть минимум (не всегда ноль) и максимум, значение устанавливается перетягиванием бегунка мышкой, результаты соответствующих вычислений динамично меняются при перетягивании какого либо из бегунков.
Ну вот как то так. Жду цены и сроки изготовления.
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