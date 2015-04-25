Сделать для сайта калькулятор

Необходимо сделать для сайта что то вроде калькулятора - несколько двигающихся бегунков на которых посетитель двигает-выбирает значения составляющих формулы, а под ними текст на один абзац куда в изначальный текстовый шаблон подставляются результаты вычислений на основе выбранных на бегунках значений.

Под этим текстом должна быть форма (пара текстовых полей, выпадающий список, несколько чек-боксов) и кнопка "отправить" по нажатию на которую на мой емейл отправляется как то что введено в форму, так и то что выбрано выше на бегунках.

Да, если это важно - это все потом должно без особого труда вмонтироваться на страницу сайта на WordPress.

Добавление: Вот нашел пример подобной функциональности - http://www.zaim-express.ru/

У шкал бегунка есть минимум (не всегда ноль) и максимум, значение устанавливается перетягиванием бегунка мышкой, результаты соответствующих вычислений динамично меняются при перетягивании какого либо из бегунков.

Ну вот как то так. Жду цены и сроки изготовления.