Требуется сверстать одностраничный сайт

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт25 заявок189 просмотров

Требуется сверстать одностраничный сайт для продажи каркасно щитовых домов. Макет вышлю. Бюджет 1600 руб

10 лет назад
aakormakov
Александр 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров