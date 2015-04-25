Допилить блог на вордпресс. Создать плагин мониторинга.

Здравствуйте. У нас 4 сайта. Планируются ещё 2. Нам нужен ответственный и надёжный программист на постоянную работу. Первые задания будут по блогу на вордпресс. Нужно сделать мониторинг на блоге по типу http://www.davidnews.com/p/rcb.html исправлять глюки и тд. Для работы в нашей команде вы должны знать пхп и цсс.