Подключить API Оплаты к магазину

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Закрыт2 заявки140 просмотров

в готовый магазин на платформе XT-Commerce требуется интегрировать модуль оплаты BitCoin (https://blockchain.info/ru/api/api_receive). Завершение заказа должно происходить только, если ответ API подтвердил поступление денег!

10 лет назад
Punktual
Патапов 
56 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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