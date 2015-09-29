Создать рабочий прототип графика свечного анализа 1) Требуется формировать свечной график (4 цены - минимальная за период, максимальная, открытие и закрытие) - разных периодов 1-2-3-4-5-15-30-45-мин (потенциально, любых периодов) - как ...
Изменения полной новости для кулинарного сайта ( DLE 10)
Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса
Пример ниже:
http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml
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