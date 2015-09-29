Изменения полной новости для кулинарного сайта ( DLE 10)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Привет всем. Нужно изменить полную новость кулинарного сайта. Чтобы оформления полной новости было красивое (примеры покажу) и добавления схемы. по системы Яндекса

Пример ниже:

http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/recipe.xml

DLE
10 лет назад
Champion2008
Виктор 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Alexodiy
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$8
1 день
Исполнитель меня очень сильно удивил, удивил в хорошем смысли слова, очень быстро все сделал, с моей стороны были кое какие загвоздки... но мне все объяснили подробно, что меня приятно удивило) Супер, я буду заказывать еще, есть очень много идей по сайту! 5+
Не конфликтный заказчик, все согласно договоренности, оплата вовремя, интересное задание. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

Alexodiy
Денис 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад