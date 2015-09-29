Изменения полной новости для кулинарного сайта ( DLE 10)

Исполнитель меня очень сильно удивил, удивил в хорошем смысли слова, очень быстро все сделал, с моей стороны были кое какие загвоздки... но мне все объяснили подробно, что меня приятно удивило) Супер, я буду заказывать еще, есть очень много идей по сайту! 5+