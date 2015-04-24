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Плагин для Wordpress (доска обьявлений)
Необходимо разработать плагин для Wordpress по функционалу очень похожий на доску объявлений, но с некоторыми отличиями. Во вложении краткое ТЗ.
Стоимость оговаривается
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