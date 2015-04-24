Плагин для Wordpress (доска обьявлений)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Необходимо разработать плагин для Wordpress по функционалу очень похожий на доску объявлений, но с некоторыми отличиями. Во вложении краткое ТЗ.

Стоимость оговаривается

WordPress
10 лет назад
chepon
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров