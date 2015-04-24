Задачи для специалиста по YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Достался сайт с движком на базе Yii. Надо выполнить ряд задач по правке шаблонов и мелким доработкам.

Сам сайт - kavkaz-klimat.ru

Yii
10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

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