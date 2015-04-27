Доработка скрипта бэкапа сайтов

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок145 просмотров

Здравствуйте!

Имеется небольшой скрипт, который делает ежедневные и еженедельные бекапы на хостинге http://prntscr.com/6nkhjn

Необходимо передеелаеть его так, чтобы он сохранял бекапы на другом хостинге.

Т.е. у нас есть хостинг "X" с сайтами и нужно, чтобы бекапы этих сайтов сохранялись на хостинге "Y" (timeweb.ru)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата

10 лет назад
KozlovB2B
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$11
1 день
Михаил отлично справился с работой. Разъяснил несколько непонятных вещей. Проект был выполнен в срок + всегда на связи. Рекомендую!
Отличный заказчик, все вопросы решаются быстро, оплата во время. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад