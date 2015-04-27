Доработка скрипта бэкапа сайтов

Здравствуйте!

Имеется небольшой скрипт, который делает ежедневные и еженедельные бекапы на хостинге http://prntscr.com/6nkhjn

Необходимо передеелаеть его так, чтобы он сохранял бекапы на другом хостинге.

Т.е. у нас есть хостинг "X" с сайтами и нужно, чтобы бекапы этих сайтов сохранялись на хостинге "Y" (timeweb.ru)

Кто готов взяться за работу укажите следующие данные:

1. Срок выполнения

2. Стоимость работы

3. Необходимая предоплата