Требуется поставить на сайт capcha
Прикрутить оплату робокассы
подключить робокассу на сайт
Сейчас там просто html-документ, поскольку это одностраничник и товаров там будет совсем мало, хранить их можно в php-файле в виде массива (название|цена|картинка1|картинка2).
Также нужно будет настроить «заказать звонок», Нажимаем «отправить», вместо формы появляется надпись: «сообщение отправлено» и окно пропадает через секунду.
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