Прикрутить оплату робокассы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

подключить робокассу на сайт

Сейчас там просто html-документ, поскольку это одностраничник и товаров там будет совсем мало, хранить их можно в php-файле в виде массива (название|цена|картинка1|картинка2).

Также нужно будет настроить «заказать звонок», Нажимаем «отправить», вместо формы появляется надпись: «сообщение отправлено» и окно пропадает через секунду.

HTMLPHP
10 лет назад
Dr_Nova
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$60
1 день
Большое спасибо за работу, качественно и в срок.
Все отлично. Рекомендую

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад