Прикрутить оплату робокассы

подключить робокассу на сайт

Сейчас там просто html-документ, поскольку это одностраничник и товаров там будет совсем мало, хранить их можно в php-файле в виде массива (название|цена|картинка1|картинка2).

Также нужно будет настроить «заказать звонок», Нажимаем «отправить», вместо формы появляется надпись: «сообщение отправлено» и окно пропадает через секунду.