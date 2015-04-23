Необходимо провести публикацию товаров в соответствующий аккаунт Google+ при публикации товара на сайте Механика: Пользователь публикует товар на сайте – на 4 языках (Для примера: португальский, французкий, испанский, английский). Имеется ввиду, ...
Надо починить 500 ошибку в админке Джумлы
На сайте http://remont-104.ru при входе в админку появляется 500 ошибка.
Скриншот - http://prntscr.com/6xasxn
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