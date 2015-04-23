Надо починить 500 ошибку в админке Джумлы

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Закрыт6 заявок182 просмотра

На сайте http://remont-104.ru при входе в админку появляется 500 ошибка.

Скриншот - http://prntscr.com/6xasxn

Предлагайте свою цену за работу.

Если чтобы определиться нужны доступы - пишите, дам.

Joomla
10 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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