ищу программиста для исправления ошибак на сайте с битриксом. 1. После того, как мы сделаем толькоый слайдер, вставить его в код шаблона, настроить добавление новых слайдов (задача довольно простая, проблем не будет) ...
Переписать скрипт отправки писем под PHPMailer
Есть скрипт на PHP для отправки заявок с сайта. Сам скрипт во вложении (пример).
Т.к. IP сайта попадает в спам у хостинга, требуется переписать отправку на PHPMailer через Яндекс почту.
В результате работы должен быть скрипт для отправки с вынесенными переменными для данных от Яндекса аккаунта, заголовка, текста письма, и массивом адресов для отправки.
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