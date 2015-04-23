Переписать скрипт отправки писем под PHPMailer

Есть скрипт на PHP для отправки заявок с сайта. Сам скрипт во вложении (пример).

Т.к. IP сайта попадает в спам у хостинга, требуется переписать отправку на PHPMailer через Яндекс почту.

В результате работы должен быть скрипт для отправки с вынесенными переменными для данных от Яндекса аккаунта, заголовка, текста письма, и массивом адресов для отправки.