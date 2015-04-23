Переписать скрипт отправки писем под PHPMailer

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок129 просмотров

Есть скрипт на PHP для отправки заявок с сайта. Сам скрипт во вложении (пример).

Т.к. IP сайта попадает в спам у хостинга, требуется переписать отправку на PHPMailer через Яндекс почту.

В результате работы должен быть скрипт для отправки с вынесенными переменными для данных от Яндекса аккаунта, заголовка, текста письма, и массивом адресов для отправки.

PHP
10 лет назад
itdevroman
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$6
1 день
Оперативно приступил к выполнению задания. Оперативно выполнил. Задание выполнено четко по ТЗ.
Контактность на уровне. Оплата моментально. Рекомендую

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад