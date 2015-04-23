Здравствуйте! Заказчик - автосервис. В их автопарке есть пара автомобилей которые сдают в аренду. Перед сдачей автомобиля в аренду клиенту необходимо подготовить к подписанию договор и акт приёма - передачи. Это работа ...
Правки на битриксе
ищу программиста для исправления ошибак на сайте с битриксом.
1. После того, как мы сделаем толькоый слайдер, вставить его в код шаблона, настроить добавление новых слайдов (задача довольно простая, проблем не будет)
2. Выполнить аналогичные мелкие задачи, которые могут возникнуть в процессе вёрстки новых элементов (где-то что-то в шаблоне переставить, кнопки местами поменять или в меню новый элемент добавить)
3. Самое важное и самое сложное - каким-то макаром сделать разделение заказов по городам. "Из коробки" тут такой функции точно нет и надо как-то выкрутиться.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен скрипт для авторизации на aliexpress. Прошу предложить стоимость по трем вариантам: 1. алгоритм работы: -попытка авторизоваться --если капчи нет (авторизация удалась) — ответ 200 ...Закрыт10 лет назад
Доброго времени суток. На сервере установлен apache под debian, на 443 порту висит mod_ssl(или как-то так). Проблема: не работает под iOS(браузер Safari) версия по https. Safari под Windows и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется доработка согласно ТЗ жду ваши сроки и стоимостьВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужен плагин для компонента DJClassifieds по приему оплаты через сервис Робокасса, нужно чтобы плагин обслуживал весь процесс автоматизации оплаты.Закрыт10 лет назад
- $30
Заполнение: Ник, имя, описание, ссылка, (аватар если по API) Сама страница https://instagram.com/accounts/edit/ Параметры работы скрипта: Либо по API (больше суеты с токенами), либо макрос для Мозилы (предпочтительней) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо осуществить механизм отображения маршрутов городского транспорта на карте и возможность выбора подсвеченного маршрута в корзину. После выбора необходимых маршрутов оформление заказа. Строгих требований по системе управления нет, рассмотрим все предлагаемые варианты. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Нужен соц.замок с возможностью редактирования публикуемой страницы в соц.сетях. Желательно чтобы работал как на html так и на cms. К примеру, нравится этот http://plus-plus.net/generator/, но тут нельзя редактировать публикуемую страницу. Если есть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Подключить на сайте форму mail подписки от SmartResponder или Justclick, с сообщеннием спасибо и далее редиректом на указанную страницу. Прошу отписать сразу со стоимостью настройки одной формы?Закрыт10 лет назад