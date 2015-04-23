Правки на битриксе

ищу программиста для исправления ошибак на сайте с битриксом.

1. После того, как мы сделаем толькоый слайдер, вставить его в код шаблона, настроить добавление новых слайдов (задача довольно простая, проблем не будет)

2. Выполнить аналогичные мелкие задачи, которые могут возникнуть в процессе вёрстки новых элементов (где-то что-то в шаблоне переставить, кнопки местами поменять или в меню новый элемент добавить)

3. Самое важное и самое сложное - каким-то макаром сделать разделение заказов по городам. "Из коробки" тут такой функции точно нет и надо как-то выкрутиться.

http://yakudzasushi.ru/