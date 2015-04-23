Заполнение: Ник, имя, описание, ссылка, (аватар если по API) Сама страница https://instagram.com/accounts/edit/ Параметры работы скрипта: Либо по API (больше суеты с токенами), либо макрос для Мозилы (предпочтительней) ...
Плагин Robokassa для DJ-Classifieds
Здравствуйте, нужен плагин для компонента DJClassifieds по приему оплаты через сервис Робокасса, нужно чтобы плагин обслуживал весь процесс автоматизации оплаты.
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