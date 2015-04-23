Плагин Robokassa для DJ-Classifieds

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Закрыт2 заявки132 просмотра

Здравствуйте, нужен плагин для компонента DJClassifieds по приему оплаты через сервис Робокасса, нужно чтобы плагин обслуживал весь процесс автоматизации оплаты.

10 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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