Парсер в csv или xls

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Завершен1 заявка112 просмотров

Доброго дня!

Это мой первый заказ на сайте, про парсеры тоже недавно узнал, так что постараюсь быть внятным по мере сил...

сайт kushvsporte.ru

на главной есть лента прогнозов с фильтрами СТАТУС, ВИД, СТОИМОСТЬ. интересуют: СТАТУС ПРОШЕДШИЕ по всем видам спорта, и платные и бесплатные.

инфо очень недружелюбно к копированию вручную, надеюсь, для вас это дело техники:

колонки:

автор

Создан (дата)

Создан (время)

Начало матча (дата)

Начало матча (время)

вид спорта

турнир

Команда 1

Команда 2

Прогноз (П1, П2, Х, 2:0, Ф(-5.5) итд )

КФ

Ставка % от банка

Ставка в $

Результат (как есть)

Результат п1 (команда 1)

Результат п2 (команда 2)

Выигрыш (или цифры или 0, если прочерк)

адрес прогноза

адрес автора

хочется, чтобы можно было отспарсить все прогозы, а потом уже по потребности вводить URL и парсить конкретную страницу

хотелось бы узнать желаемый гонорар - сроки меня не поджимают, главное рез-тат удобоваримый.

П.С: есть еще идеи, надеюсь, осуществимые

С уважением

10 лет назад
Gringory
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
$40
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PhpSoft
50 лет
17 лет в сервисе
Был
2 часа назад
10 лет назад
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