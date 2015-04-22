Настроить страницу прайса с формой заказа

Есть сайт на Joomla 1.5. Требуется разработать модуль с добавлением позиций из админки.

На странице сайта будет таблица с прайсом наподобие. Надо будет добавить либо колонку с кнопкой заказать напротив каждой позиции, либо чекбоксы напротив каждой позиции и при выборе 1 или нескольких также можно было отправить заказ.

Заказ осуществляется путем поп-ап окна обратной связи с запросом имени, телефона и мейла с последующей отправкой на мейл админа сайта или отображении в каком-то модуле в админке сайта. Информация переданная на мей или админку будет содержать данные о "выбранной позиции", "район", "тип работ", "имя", "телефон и/или мейл".

На странице просто список с кнопкой у каждой строки или чекбоксом для выбора (как проще будет).

Цена - 1000 руб. (если считаете, что мало, предлагайте свою сумму)

Сроки - 2, 3 дня.