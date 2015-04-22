нужно немного подредактировать js потому что в одном месте есть ошибка так же нужно настроить платежные системы и сделать верстку дизайна так же нужно будет запустить проект а именно полностью настроить на хостинге и после ...
Wordpress Фильтр постов по заданным условиям
Есть сайт на WP, каталог продукции (товаров 5-10), нужно их вывести на странице, согласно фильтру - отбору, который задает пользователь через форму на странице(чекбоксы). Страница с формой готова, нужен только код, который поможет все это дело организовать.
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