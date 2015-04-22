Wordpress Фильтр постов по заданным условиям

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Завершен1 заявка114 просмотров

Есть сайт на WP, каталог продукции (товаров 5-10), нужно их вывести на странице, согласно фильтру - отбору, который задает пользователь через форму на странице(чекбоксы). Страница с формой готова, нужен только код, который поможет все это дело организовать.

WordPress
10 лет назад
sonicdndz
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличная работа! Профессионализм на высшем уровне! Работа была сделана качественно и в указанный срок (даже раньше)! Остался доволен! Буду продолжать сотрудничество! Рекомендую!
Только положительные впечатления. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

trollix
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
10 лет назад

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