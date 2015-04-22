Имеется маркет сделанный на Drupal 7.x.x. Необходимо сделать, чтобы при наведении на категории (они же заголовки) во всплывающем окне появлялись фиксированного размера заранее подгруженные картинки. Из особенностей отмечу, что должно работать во всех ...
Создание сайта на WordPress.
Жду предложений с ценами!!!
Нужен сайт по продажам металла. НЕ интернет магазин.
Основные характеристики:
1. Много товарных позиций.
2. Корзины НЕТ, она НЕ НУЖНА. Вместо корзины, на ее месте, отправка заказа, где можно приложить файл. То есть форма обратной связи.
3. Заказ обратного звонка.
4. Большое количество товарных позиций (30 000)
5. Возможность импорта-экспорта в csv
6. Система отзывов, оценок, в виде пяти звездочек.
7. Онлайн чат.
8. Работа с расширенными сниппетами.
9. Верстку на сайте нужно реализовать таким образом, чтобы в исходном html коде основой (уникальный на странице) контент находился выше информации, которая дублируется на всех страницах, к примеру, меню. Ниже указана последовательность вывода информации на страницах сайта:
1) Заголовок Н1
2) Хлебные крошки
3) СЕО-текст
4) Товарные предложения
5) Верхнее меню сайта
6) Дополнительное левое/правое меню сайта
7) Футер сайта
10. На странице необходимо предусмотреть место под текст (сео-оптимизированный текст)
11. Все страницы сайта должны содержать корректные «хлебные крошки».
12. Хлебные крошки необходимо оформить с помощью микроразметки.
13. Для страниц пагинации, если они будут присутствовать на сайте, необходимо в наладить генерацию мета-тега
14. Необходимо наладить автоматическую генерацию карты сайта по адресу http://technoprestige.com.ua/sitemap.xml,
15. На страничках товара обязательно должна присутствовать: Изображение товара, цена, рейтинг товара и возможность его оценки пользователем, должна быть возможность пользователям оставлять отзывы, разместить кнопку “Купить”, при клике на которую, должно появляться всплывающее окно формы обратной связи (по желанию клиента).
16. Сайт не должен создавать дублирующиеся странички.
17. Карточки товара необходимо оформить микроразметкой.
Заявки фрилансеров
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