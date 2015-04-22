Выполнить доработки по сайту Phytone/Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок131 просмотр

Есть проект morebaikal.ru. Есть ряд доработок по нему (во вложении).

Называйте сроки и цены.

Наличие ИП или ООО будет преимуществом. Оплата только в рублях.

Django
10 лет назад
MasterFunky
Артем 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров