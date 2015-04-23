Интеграция MODx Revolution и htraffic_query

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Завершен2 заявки122 просмотра

Собственно есть сайт на данном движке и есть данный скрипт.

Надо установить скрипт, чтобы он выполнял указанные автором функции.

Жду предложений по цене-срокам.

Сайт полностью стандартный движок версии 2.3.3, с дополнениями.

MODX
10 лет назад
sinpotek
Антон 
33 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Разобрался в проблеме и всё нормально сделал, рекомендую к работе!
Все отлично - четкая постановка задачи, всегда на связи, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

dberror
Михаил 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад