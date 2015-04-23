Необходимо сделать генплан для жилого комплекса на JavaScript Шаги генплана и ТЗ доступны по ссылке: https://www.dropbox.com/s/0evex2ruincht01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%97.zip?dl=0 Указывайте Ваши сроки и цены.
Интеграция MODx Revolution и htraffic_query
Собственно есть сайт на данном движке и есть данный скрипт.
Надо установить скрипт, чтобы он выполнял указанные автором функции.
Жду предложений по цене-срокам.
Сайт полностью стандартный движок версии 2.3.3, с дополнениями.
Выбранный исполнитель
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