Генплан (Интерактиваня карта) для жилого комплекса на JavaScript

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Закрыт3 заявки122 просмотра

Необходимо сделать генплан для жилого комплекса на JavaScript

Шаги генплана и ТЗ доступны по ссылке:

https://www.dropbox.com/s/0evex2ruincht01/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%A2%D0%97.zip?dl=0

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JavaScript
10 лет назад
SupeR3D
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров