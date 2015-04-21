Исправить скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок224 просмотра

Имеется скрипт, вместо нужного изображения выводится бинарный код, кто сможет попрвить?

Сам скрипт ниже

$ch = curl_init ();

curl_setopt ($ch , CURLOPT_URL , 'http://www.cud59.ru/cam.php?id=25');

curl_setopt ($ch , CURLOPT_USERAGENT , "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/20.0.1132.47 Safari/536.11");

curl_setopt ($ch , CURLOPT_HEADER , 0);

curl_setopt ($ch , CURLOPT_RETURNTRANSFER , 1 );

curl_setopt ($ch , CURLOPT_BINARYTRANSFER , 1);

$content = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

header("Content-type: image/png");

echo $content;

?>

10 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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