Написать модуль работы с API Яндекс-Вебмастер на ASP (VBS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Надо написать модуль для доступа и прописывания в Яндекс-вебмастере "оригинального текста" для сайта, работающего под ASP (vbs).

Для работы с Яндексом надо использовать API Вебмастера.

На вход подается текст и ID сайта.

Программа должна законнектиться к сервису Яндекс, прописать в нем текст и получить ответ (Ок или расшифровка ошибки).

Предлагайте цены и сроки.

10 лет назад
michel_klide
Борис 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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