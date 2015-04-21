Написать модуль работы с API Яндекс-Вебмастер на ASP (VBS)

Надо написать модуль для доступа и прописывания в Яндекс-вебмастере "оригинального текста" для сайта, работающего под ASP (vbs).

Для работы с Яндексом надо использовать API Вебмастера.

На вход подается текст и ID сайта.

Программа должна законнектиться к сервису Яндекс, прописать в нем текст и получить ответ (Ок или расшифровка ошибки).

Предлагайте цены и сроки.