В начале клиентской страницы убрать форму (ASP.NET)

Есть сайт www.mosaic-tour.ru

Web фреймворк: Microsoft ASP.NET

К сожалению, нет возможности обратиться к разработчику данного сайта, поэтому ищем внешнего специалиста, который сможет решить следующую проблему:

На сайте установлены модули (скрипты): поиск туров, витрины туров и т.д.

Модули работают некорректно, при попытке найти тур в поисковике - сайт зависает.

Обратились к разработчикам данных модулей - посмотреть в чем дело. Их ответ:

"Анализ активности на сайте показал следующее:

на сайте установлена метрика и при попытке изменения контролов формы поиска, особенно при большом объеме данных (например, при выборе Италии), скрипт метрики пытается отправить около сотни запросов из-за чего страница подвисает. Такое поведение у метрики наблюдается при наличии на странице больших html-форм. Но, дело в том, что наш модуль не использует тег

, а работает исключительно на javascript

Дальнейший анализ выявил, что вначале клиентской страницы вставлена форма

но при этом закрывающий тег формы находится в самом конце страницы

С какой целью это сделано, не совсем ясно, оборачивать всю страницу в форму нет никакого смысла, но проблема определенно в этом.

Уберите форму (по крайней мере, оборачивание всей страницы в форму) со страницы и метрика не будет подвешивать сайт. "

ЗАДАЧА:

1. Посмотреть в чем действительно проблема (точно ли в этой форме?).

2. Устранить причину.

В результате - модули должны работать, не зависать.