Необходима верстка одностраничника. Бюджет 30 USD. Макет покажу кандидатам.
В начале клиентской страницы убрать форму (ASP.NET)
Есть сайт www.mosaic-tour.ru
Web фреймворк: Microsoft ASP.NET
К сожалению, нет возможности обратиться к разработчику данного сайта, поэтому ищем внешнего специалиста, который сможет решить следующую проблему:
На сайте установлены модули (скрипты): поиск туров, витрины туров и т.д.
Модули работают некорректно, при попытке найти тур в поисковике - сайт зависает.
Обратились к разработчикам данных модулей - посмотреть в чем дело. Их ответ:
"Анализ активности на сайте показал следующее:
на сайте установлена метрика и при попытке изменения контролов формы поиска, особенно при большом объеме данных (например, при выборе Италии), скрипт метрики пытается отправить около сотни запросов из-за чего страница подвисает. Такое поведение у метрики наблюдается при наличии на странице больших html-форм. Но, дело в том, что наш модуль не использует тег, а работает исключительно на javascript
Дальнейший анализ выявил, что вначале клиентской страницы вставлена форма
но при этом закрывающий тег формы находится в самом конце страницы
С какой целью это сделано, не совсем ясно, оборачивать всю страницу в форму нет никакого смысла, но проблема определенно в этом.
Уберите форму (по крайней мере, оборачивание всей страницы в форму) со страницы и метрика не будет подвешивать сайт. "
ЗАДАЧА:
1. Посмотреть в чем действительно проблема (точно ли в этой форме?).
2. Устранить причину.
В результате - модули должны работать, не зависать.
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