Интерактивный флеш на сайте

Необходима следующая функция:

На сайте размещается авто на белом фоне, пустое поле над и под авто занимает ещё около 10 см. При наведении курсора мыши на это поле, стрелочка превращается в молоток. Справа от машины появляется стрелочка указывающая на авто с подписью «ударь меня» (надпись от руки)

На авто есть активные зоны: бампер, крыло, фартук, решётка радиатора, двери, стёкла).

Если навести молоток (курсор) на активную зону (например бампер) и щёлкнуть мышью, молоток ударит в бампер и появится сильное повреждение. Наравне с этим рядом появляется надпись «Стоимость ремонта от 2000 рублей. Починить». Если нажать на починить бампер восстанавливается в прежнее состояние (до удара).

Сколько по времени и какая цена?