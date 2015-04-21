PHP скипт для чистки описаний

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Описание достопримечательности: Замок Баграта

Нужно написать небольшую и несложную функцию скорее всего на регулярках, что почистить его от всего лишнего, например :

..Координаты: 43°0 ...

и т.п.

А потом еще выделить 1-3 главных предложения с начала основного описания.

За́мок Багра́та (абх. Атәыла баа — Крепость страны) — достопримечательность города Сухума. Находится на горе, в 500 метрах от моря, в северо-восточной части города. Название получил от имени царя Абхазии Баграта III (980—1014). Замок Баграта является неопровержимым свидетельством процветания Абхазского царства.