Приветствую! Есть такие задачи: 1.написать калькулятор, который считает зависимость ширина/длина товара + считает нестандартные размеры. Цены на стандартные размеры будут предоставляться в выгрузке файла 2.сделать загрузку товаров и цен с ...
Изменения в magento
изменения в двух magento сайтах. около двух дней работы.
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