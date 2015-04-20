Блокировка по IP

Хотим как-то отслеживать и блокировать нежелательных посетителей сайта www_okna-lik_kz

Нужно какое-нибудь дополнение на сайт, которое сможет отслеживать IP, MAC-адрес посетителя и блокировать пользователя.

Чтобы можно было вычислить, реальный ли дают нам телефон, или просто балуются, хорошо было бы внедрить такую функцию: когда пользователь отправляет нам заявку на звонок (или замер), в письме указывался бы его IP.

Если мы видим, что IP один и тот же - игнорируем заявку.

Можно ли такое сделать?

И сколько стоить будет?