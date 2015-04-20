Частично спарсить каталог товаров

Необходимо спарсить (сам парсер не нужен, нужен результат, можно и руками накопировать) часть каталога товаров в итернет-магазине. Товаров немного, порядок 100-200. На выходе нужен экселевский лист, где написано название модели в одном столбце и ссылка на товар в другом. В принципе, все. Задача суперсрочная, ссылка на магазин в личку.