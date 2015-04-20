Создать скрипты / парсеры на базе API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок394 просмотра

Задача: автоматизировать процесс сбора сайтов несколькими способами и по определенным критериям:

1. Сливать backlinks ссылки на определенные домены из Semrush.com по API и предоставлять информацию в одном csv файле.

2. Сливать доноры трафика на определенные домены из Alexa.com по API и предоставлять информацию в одном csv файле.

Детали по скриптам в личку.

API Semrush: http://www.semrush.com/api-documentation/

API Alexa: http://aws.amazon.com/awis/

Указывайте пожалуйста цену и сроки.

Нужны будут и другие похожие скрипты на базе Semrush.com/Alexa.com

10 лет назад
yoora
Юрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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