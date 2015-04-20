Требуется быстро сделать сайт "Что там у хохлов"

Верстка и программирование на вас.

Все предельно просто:

На белом фоне по центру большая кнопка с надписью "Что там у хохлов?"

Рандомно под ней после нажатия возникают большими черными буквами фразы из .txt файла

Над и под кнопкой: строчки с кодом Гугл.Адсенс - дам отдельно

внизу кнопки шаринга по соц.сетям

вверху справа кнопка: прислать свой вариант "что там у хохлов" По нажатию всплывает форма для ввода текста и кнопка отправить: высылает на мою почту.

Собственно, я хочу что-то вроде этого сайта:

http://putinumer.com/