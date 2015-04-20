Необходимо автоматизировать прием определенных заказов, который имеет уникальный идентификатор в сетевом пакете, в программе. Возможно это сделать через компьютер (прокси с фильтрацией пакетов и ответом только на ключевые слова: (города, поселки, межгород), либо через ...
Мелкие доработки магазина opencart
- Доработать процесс оформления заказа:
добавить календарь выбора даты (где можно выбирать только назначенные даты).
добавить выбор из списка точек посадки
(админка) - добавить предварительное подтверждение заказа.
(админка) - в случае подтверждения заказа клиенту приходит письмо со ссылкой на оплату.
- Наполнить информационные разделы (2 шт).
- Добавить 2 раздела с интерактивной картой точек продаж и точек посадки.
-Небольшие правки по дизайну (css).
Сайт этот: http://ruta.for-test-only.ru/
!!! Требования:
Опыт разработки opencart,
Знание php, js, css
Заявки фрилансеров
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