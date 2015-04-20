Мелкие доработки магазина opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка153 просмотра

- Доработать процесс оформления заказа:

добавить календарь выбора даты (где можно выбирать только назначенные даты).

добавить выбор из списка точек посадки

(админка) - добавить предварительное подтверждение заказа.

(админка) - в случае подтверждения заказа клиенту приходит письмо со ссылкой на оплату.

- Наполнить информационные разделы (2 шт).

- Добавить 2 раздела с интерактивной картой точек продаж и точек посадки.

-Небольшие правки по дизайну (css).

Сайт этот: http://ruta.for-test-only.ru/

!!! Требования:

Опыт разработки opencart,

Знание php, js, css

CSSJavaScriptOpencartPHP
10 лет назад
pouzko
Максим 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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