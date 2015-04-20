Создание аукционного сайта

Возможность создавать 2 типа аукционов:

1. Классический, устанавливается шаг аукциона и начальная цена, кто последний сделал ставку, тот и выиграл.

2. Устанавливается цена за одну ставку, например ставка 50р. за товар, человек может сделать несколько таких ставок, в конце выигрывает рандомный человек, чем больше ставок сделал, тем больше шансов.

У каждого аукциона существует время его окончания и начала.

Личный кабинет, либо через в вк, либо регистрация.

На личном счете могут быть деньги которыми можно оплачивать аукционы.