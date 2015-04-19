Автоматизация приема заказов в приложении.

Необходимо автоматизировать прием определенных заказов, который имеет уникальный идентификатор в сетевом пакете, в программе.

Возможно это сделать через компьютер (прокси с фильтрацией пакетов и ответом только на ключевые слова: (города, поселки, межгород), либо через эмулятор выбирать подсвеченный заказ на сером фоне и принимать его), по возможности сделать уведомление о принятом заказе через смс, email).