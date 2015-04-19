Автоматизация приема заказов в приложении.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо автоматизировать прием определенных заказов, который имеет уникальный идентификатор в сетевом пакете, в программе.

Возможно это сделать через компьютер (прокси с фильтрацией пакетов и ответом только на ключевые слова: (города, поселки, межгород), либо через эмулятор выбирать подсвеченный заказ на сером фоне и принимать его), по возможности сделать уведомление о принятом заказе через смс, email).

10 лет назад
TLE
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • JavaScript: Скрипт клика по координатам

    Приветствую. Необходимо написать скрипт, который будет инициировать событие клик на странице по заданным координатам. Суть такая — посетитель заходит на страницу, водит мышкой, что-то делает. По истечению, скажем 30 секунд, скрипт инициирует ...

    JavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа-автоматизатор действий на сайте badoo.com

    Необходима программа автоматизатор действий на сайте badoo.com,а именно,чтоб программа ставила лайки на пользователях, была возможность выставить задержку между лайками, после того как находился твой друг или сообщение типа (Привлеките внимание!...) , программа обходила это и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем хороших программистов для хорошей работы в команде

    Большой отраслевой портал ищет хороших программистов на стабильную, удаленную работу в команде. Имеется две открытые вакансии. Требования к кандидатам: Программист №1: -высокий уровень владения php (ооп, неймспейсы, ...

    CSSGitHTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дополнение к существующему коммерческому движку

    $80

    Приветствую! Сайт работает на коммерческом движке. Нужно сделать доработку, а именно: -дать возможность по расписанию и вручную запустить обработку прайса (остановку обработки прайса) продавцу. Детальнее: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта на Codeigniter.

    Нужно доработать сайт, чтобы был совместим с HTML5, сделать несколько дополнительных внешних страниц и доработать личный кабинет пользователя и админки. Сайт работает на codeigniter. Подробное тех. задание вышлю на почту. Некоторые нюансы тех. задания ...

    CodeIgniterHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Записная книжка на основе PHP+MySQL

    Простенькая онлайн записная книжка. Возможность редактирования записки, вставлять изображения, удалять. Комментарий: Изначально предполагалось сделать страницу с календарем на весь монитор. И на определенную дату записывать события.

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модификация Fabric.js

    Доброго времени суток. Необходим специалист с хорошим знанием JS, способный разобраться и доработать плагин Fabric.js Необходимо добавить дополнительные возможности по обработке текста (пара CSS-свойств) и визуальное отображение слоёв на холсте. ...

    CSSJavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработать плагин для Adsmanager

    Есть сайт на Joomla 2,5, на нем установлен компонент доски объявлений Adsmanager, а уже в этом компоненте установлен плагин paid для платных объявлений. Срок размещения объявлений - 30 дней. После истечения этого срока пользователь, если ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад