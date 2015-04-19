Доработка сайта на Codeigniter.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки93 просмотра

Нужно доработать сайт, чтобы был совместим с HTML5, сделать несколько дополнительных внешних страниц и доработать личный кабинет пользователя и админки. Сайт работает на codeigniter. Подробное тех. задание вышлю на почту. Некоторые нюансы тех. задания желательно обсудить в скайпе.

CodeIgniterHTML
10 лет назад
vint_age
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров